Asaja demana calma i un "pla nacional" de control de la fauna salvatge pels dos casos de PPA

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Asaja ha demanat calma i ha reclamat un "pla nacional" de control de la fauna salvatge després de la detecció de dos casos de pesta porcina africana (PPA) en dos senglars morts a la zona de Collserola (Barcelona), en un comunicat aquest divendres.
L'organització ha subratllat que els serveis veterinaris "han actuat amb diligència i eficàcia", fet que ha permès confirmar el positiu i activar immediatament el protocol previst.
El president d'Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha assegurat que "el porcí espanyol està preparat" i ha subratllat que les explotacions han reforçat les mesures de bioseguretat.
Asaja ha assenyalat que "el que és fonamental és deixar treballar els tècnics" i evitar alarmismes, i que el sector i les administracions han d'anar de la mà.
D'altra banda, ha reclamat que es faci un "pla nacional" d'erradicació de fauna salvatge, especialment de senglar, per reduir el risc sanitari i l'impacte sobre el camp.