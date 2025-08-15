Asaja Catalunya critica que algunes empreses volen pagar la verema a preus molt baixos

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) de Catalunya ha criticat que algunes empreses elaboradores del sector vitivinícola volen pagar la verema a preus "molt a la baixa" i insuficients per cobrir els costos de producció, informa aquest divendres en un comunicat.
L'entitat ha fet una crida "urgent" a viticultors i cooperatives del territori que pertanyen a la Denominació d'Origen (DO) Cava perquè no signin cap contracte de venda de raïm per sota del seu cost efectiu de producció.
Ha afirmat que les petites i mitges explotacions situaran el seu cost efectiu de producció per sobre dels 0,65 euros per quilo de raïm i el del vi per sobre d'1,25 euros per litre: "Sabem que no és un bon preu, però necessitem un preu per cobrir els costos de producció".
"Si no actuem units, si acceptem preus per sota d'aquest llindar, els compradors no augmentaran", afegeixen.
A més, han assegurat que empreses elaboradores de vi i cava estan reduint la compra de raïm i vi, "prioritzant compres en altres territoris fora de les seves respectives DO", la qual cosa, al seu judici, posa en perill el futur de les seves vinyes.