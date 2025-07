Asaja assegura que la collita de cereals ha estat millor que el 2023 i 2024 a Catalunya

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) ha assegurat que la collita de cereals a Catalunya el 2025 ha estat millor que les del 2023 i 2024, en un comunicat aquest dilluns.

Per zones, al Vallès Oriental (Barcelona) s'han collit entre 5 i 7 tones per hectàrea de blat i entre 4 i 6 tones d'ordi, dades similars que a Osona, l'Anoia i el Bages (Barcelona).

A les comarques de Lleida, l'ordi ha donat un rendiment d'entre 6 i 6,5 tones d'ordi i d'entre 5 i 5,5 tones de blat.

L'organització ha lamentat que "com que es preveu una bona collita", el preu del cereal baixarà entre un 4,56% i un 5,25% respecte a l'any passat.

Així mateix, ha calculat que els costos de producció són de 800 euros per hectàrea i els ingressos previstos són de 750 euros per hectàrea, per la qual cosa ha demanat "establir una compensació".