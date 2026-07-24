Arxiven una causa per presumpta prevaricació i malversació de Christian Soriano (PSC)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat el sobreseïment provisional de la causa oberta contra el diputat del PSC al Parlament i regidor del Vendrell (Tarragona) Christian Soriano, investigat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació.
La Fiscalia el va denunciar el 2022 pel seu nomenament el 2019 al capdavant del consell d'administració de l'empresa pública del municipi que gestiona la ràdio i televisió local, sense tenir el quòrum necessari, per la qual cosa va deixar el càrrec al cap de pocs mesos, segons consta en la interlocutòria d'aquest divendres que el TSJC ha difós en un comunicat.
No s'aprecia "cap indici delictiu" en els fets investigats pel TSJC, que va assumir la causa provinent del jutjat d'instrucció 7 del Vendrell quan Soriano va esdevenir el 2024 diputat i, per tant, aforat.