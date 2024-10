Arxiven la causa per abusos sexuals contra un professor del Pare Manyanet

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona ha arxivat la causa oberta a un professor del Col·legi Pare Manyanet de Barcelona, ara jubilat, per presumptes abusos sexuals a diverses alumnes durant les dècades dels 80 i 90, en considerar que els fets han prescrit.

En la interlocutòria consultada per Europa Press, el titular sosté que els fets pels quals es van incoar les diligències prèvies es van produir "abans de l'1 d'octubre del 2024", la data en la qual va entrar en vigor una modificació del Codi Penal del 1999, vigent en el moment en el qual s'haurien produït part dels fets denunciats i que ja han prescrit.

Si s'apliqués la regulació que va entrar en vigor l'octubre del 2004, prossegueix el jutge, i que seria aplicable als fets que van patir algunes de les víctimes, "el resultat és el mateix", ja que es regula de la mateixa manera.

En una breu resolució, el jutge sosté que no es pot aplicar la legislació vigent actualment, "molt més beneficiosa per a les víctimes, en ser més perjudicial per a l'investigat".

Com que la llei que es pot aplicar és la vigent en el moment de cometre's el delicte --llevat que l'actual sigui més beneficiosa per a l'investigat-- el jutge ha declarat prescrits aquests fets i l'extinció de les responsabilitats penals que el professor pogués tenir.