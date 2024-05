Arxivada la segona causa de Shakira per presumpte frau a Hisenda

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El jutjat de primera instància i instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha arxivat la segona causa oberta contra Shakira per presumpte frau a Hisenda.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest dijous, la jutgessa arxiva la causa provisionalment i la remet a Hisenda i l'Agència Tributària de Catalunya perquè "puguin dur a terme les actuacions procedents per la via administrativa".

Shakira va acceptar al novembre una condemna de tres anys de presó per frau tributari, que no li va comportar entrar a la presó, i la Fiscalia havia demanat a la jutgessa d'Esplugues de Llobregat que arxivés aquesta segona causa, que es va obrir per una querella de l'acusació pública setmanes abans del seu judici per la causa anterior.