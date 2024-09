Arxivada la querella contra Colau d'una immobiliària per presumpta coacció en evitar un desnonament

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

La titular del jutjat d'instrucció 20 de Barcelona, la magistrada Eva Molto, ha acordat el sobreseïment provisional de la querella de la immobiliària Juninmo contra l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per presumptes coaccions per evitar el desnonament d'un inquilí vulnerable.

Junimno acusava l'Ajuntament de Barcelona de "coaccionar la immobiliària i demanava 100.000 euros de compensació pels perjudicis", segons ha explicat Barcelona en Comú en un comunicat, un extrem del qual no hi ha indicis, sosté ara la magistrada.

En el document avançat per 'Eldiario.es' i consultat per Europa Press, la magistrada sosté que, després d'ordenar-se el desnonament d'un veí de Barcelona, aquest va al·legar que no tenia ingressos ni una alternativa habitacional, per la qual cosa es va acordar l'ajornament del llançament i es va comunicar la situació als Serveis Socials.

DOS EXPEDIENTS

La magistrada afegeix que l'Ajuntament va incoar un expedient contra aquesta immobiliària per infringir "la Llei 24/215, la qual obliga els grans tenidors d'habitatges a proporcionar un lloguer social a inquilins sense alternatives d'habitatge i que es trobin en risc d'exclusió social", que compleix amb el procediment del consistori en aquests casos.

Sobre el segon expedient incoat, per l'habilitació d'una finca per a ús de pis turístic sense comptar amb els permisos corresponents, es va produir un error en la identificació de l'immoble, "per tant resultaria especialment complicat parlar de represàlies contra la part querellant" per part de l'executiu de Colau, segons la titular.

19 CAUSES ARXIVADES

La magistrada sosté que ni l'exregidora d'Habitatge Lucía Martín ni la mediadora ni els tres funcionaris municipals que van intervenir en l'obertura i tramitació dels esmentats expedients van cometre "cap infracció penal" i que no consta que hagin efectuat cap coacció o prevaricació, per la qual cosa no hi ha prou indicis que justifiquin continuar amb la fase d'instrucció.

Amb aquesta "ja són 19 les causes arxivades contra l'alcaldessa Colau i el seu equip de govern en el que BComú considera una guerra judicial sense precendentes contra el govern municipal", sosté la formació.

"El 'lawfare' que ha patit el nostre equip de govern per part de lobbies que no volen acatar polítiques legítimes en defensa de la majoria social ha servit per generar soroll, atacar la imatge i honorabilitat de representants democràtics i influir en l'opinió pública de cara als processos electorals", afegeixen.