Arxivada l'última causa contra Alay, el cap de l'Oficina de Carles Puigdemont

Alay estava sent investigat per presumpta revelació de secrets

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

La titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, que recentment ha substituït el jutge Joaquín Aguirre, ha arxivat l'última causa contra el cap de l'Oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press.

En la interlocutòria, avançada per 'El Nacional', la magistrada Alejandra Gil ha acordat el sobreseïment lliure del delicte de revelació de secrets pel qual estava sent investigat Alay després de presumptament haver demanat a un mosso una captura de pantalla de la seva fitxa policial, arxiu que van trobar al seu terminal quan va ser detingut el 2019.

EL VIATGE A NOVA CALEDÒNIA

Alay va ser amnistiat pels presumptes delictes de prevaricació i malversació pels quals estava pendent de judici per, presumptament, haver fet servir fons públics per dur a terme un viatge a Nova Caledònia com a observador del referèndum d'autodeterminació quan era responsable de l'Oficina de l'expresident.

La Fiscalia demanava per a ell 3 anys de presó i 17 d'inhabilitació, però el tribunal va acordar amnistiar-lo en entendre que "entre les funcions de l'acusat destacava la de donar suport a l'expresident en els assumptes i matèries que disposés i altres funcions que se li encarregués"

INFECTAT AMB PEGASUS

Alay va interposar una querella davant el jutjat d'instrucció 4 de Barcelona pel seu presumpte espionatge i l'informe dels Mossos sobre dos dels telèfons que va fer servir, conclou que va ser infectat amb el programa d'espionatge Pegasus.

En concret, un dels dos terminals "va estar infectat per un programa maliciós que deixa els mateixos rastres que el programa conegut com Pegasus" a partir de l'11 d'octubre del 2019, mentre que l'altre no presenta rastre d'aquesta infecció.