Arxivada la denúncia contra Sílvia Orriols per delictes d'odi

"Hi ha Orriols per a estona", ha publicat la diputada després d'assabentar-se'n

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha arxivat la denúncia de la Fundación Ibn Battuta contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i diputada d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, per presumptament entorpir l'empadronament a immigrants al municipi i per un delicte d'odi.

En el document, al qual ha tingut accés Europa Press, expliquen que la fundació també denuncia que l'alcaldessa difon missatges xenòfobs i islamòfobs contra el col·lectiu magrebí a través d'X.

El fiscal assegura que l'empadronament és un tràmit administratiu regulat a Espanya que comporta el compliment d'uns requisits legals obligatoris per part dels sol·licitants i que s'han d'acreditar documentalment, amb dades com el nom, la nacionalitat, el DNI, el passaport o targeta de residència i el comprovant d'un contracte de compravenda o de lloguer de l'habitatge.

"El compliment d'aquests requisits legals per part dels sol·licitants és obligatori, com també ho és que el consistori corresponent en comprovi el compliment i la realitat", diu, i afegeix que la comprovació pot donar lloc a la dilació dels tràmits.

ACTITUD XENÒFOBOA

El fiscal sosté que no s'aporta "cap prova" que les dilacions denunciades tinguin com a causa o motiu una actitud discriminatòria o xenòfoba contra el col·lectiu de magrebins immigrants.

També recorda que, contra la denegació de l'empadronament sol·licitat o el silenci administratiu, es poden interposar recursos administratius i contenciosos, i manifesta que la denúncia contra Orriols "no aporta ni un recurs".

Sobre la publicació de missatges xenòfobs que presumptament Orriols difon a X, el fiscal manifesta que poden ser "objectables, criticables, rebutjables, socialment reprovables i, sobretot, administrativament sancionables, però no es pot afirmar de manera taxativa i indubtable que promoguin, fomentin o incitin a l'odi".

En un missatge a X recollit per Europa Press, Orriols, en ser informada sobre l'arxivament, ha al·legat: "Em sap greu per als qui pensaven tombar-me en nom de la religió islàmica. Hi ha Orriols per a estona".