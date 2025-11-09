Arxivada la causa per la "venda" d'una menor de 14 anys a una família a Lleida

PAMPLONA/BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutjat que investiga la suposada "venda" d'una menor de 14 anys, resident a Navarra, a una altra família a Lleida per a un matrimoni forçós ha estat arxivada en declarar la noia que la seva estada en la localitat catalana és "voluntària".
Segons han explicat a Europa Press fonts de la investigació, tot i que "existeixen proves evidents" de la "venda" de la menor, davant del testimoni de la jove, en el qual afirma que es troba "voluntàriament" a Lleida i exercia la mendicitat "perquè volia", el jutge "no pot fer una altra cosa que arxivar".
Així mateix, fonts de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat han informat a Europa Press que la menor ja no està sota la tutela i protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
Aquest dissabte es coneixia que la Guàrdia Civil havia detingut a Navarra als pares d'una menor de 14 anys per suposadament "vendre-la" a una altra família resident a Lleida perquè contragués matrimoni amb el seu fill. Amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, també van ser detinguts altres dos homes i una dona com a responsables de la compra i trasllat de la menor. A tots se'ls atribueix un delicte de tracta d'éssers humans amb finalitats de matrimoni forçat.
Els fets es remunten al passat mes de gener en una localitat de la Ribera de Navarra. Els pares de la menor de 14 anys, un home i una dona de 35 anys, suposadament "van vendre" a la seva filla a una altra família resident a Lleida perquè, pel que sembla, contragués matrimoni amb el seu fill.
La menor, pertanyent a una comunitat romaní, va ser traslladada a Catalunya, "on va romandre sota el control de la família compradora amb el propòsit de consumar el matrimoni forçat". La noia, que es trobava sense escolaritzar, va ser obligada a exercir la mendicitat com a forma d'aportar diners a la família compradora, van informar aquest dissabte des de la Guàrdia Civil.
Una denúncia dels Serveis Socials va permetre iniciar una investigació per l'Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guàrdia Civil a Navarra. Quan se'n va tenir coneixement, els agents es van coordinar amb els Mossos d'Esquadra per localitzar a la víctima a la província de Lleida. Finalment, aquest passat mes d'octubre, la menor va ser trobada en la localitat de Les Borges Blanques (Lleida). Els agents dels Mossos d'Esquadra van traslladar a la menor a un centre de protecció.
A Navarra van ser detinguts els pares de la víctima i llocs a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Tudela. A Lleida, els Mossos d'Esquadra van detenir a tres persones, dos homes de 40 i 20 anys i una dona de 42, i van passar a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Lleida. A tots se'ls atribueix un delicte de tracta d'éssers humans amb finalitats de matrimoni forçat.
TSJC
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunuya (TSJC) ha informat aquest diumenge en un comunicat que el jutjat de guàrdia de Lleida va rebre aquest dissabte als tres detinguts localitzats a Mollerussa (Lleida) pels presumptes delictes de tracta d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat i mendicitat de menors, per fets suposadament ocorreguts sobre una menor que, en aquesta data, es trobava sota protecció de l'Administració Pública.
En el tràmit de la declaració dels detinguts, el jutjat de Lleida va tenir coneixement que existia una causa oberta en un jutjat de Navarra i va acordar una ordre de protecció i incomunicació respecte dels tres detinguts amb la menor.
El TSJC afegeix que el jutjat de guàrdia va complir amb la preceptiva inhibició perquè se seguís a Navarra amb la seva tramitació.