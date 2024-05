Arxivada la causa que investigava uns mossos per la manifestant que va perdre un ull per un projectil de foam

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona ha arxivat la causa en la qual investigava uns agents dels Mossos d'Esquadra per la pèrdua d'un ull d'una manifestant que va rebre l'impacte d'un projectil de foam durant una protesta per l'empresonament del raper Pablo Hasél, han explicat a Europa Press fonts judicials.

El jutge ha decidit arxivar la causa en considerar que els agents van actuar en defensa pròpia perquè estaven envoltats en una manifestació violenta i creu que la jove es va posar "en perill" en participar en els aldarulls, segons ha avançat 'El Periódico' aquest divendres.

La causa es va obrir per una querella que la jove va presentar per presumptes lesions contra un escopeter dels Mossos per disparar un projectil de foam i contra el seu superior.

Els advocats de la jove i Irídia, acusació popular van presentar dues querelles contra els agents per un presumpte delicte de lesions que va provocar la pèrdua o inutilitat d'un òrgan principal i un presumpte delicte de tortura o contra la integritat moral.

La jove va ser atesa d'urgències a l'Hospital Clínic i ha perdut completament l'ull dret, per la qual cosa li han hagut de col·locar una pròtesi ocular.