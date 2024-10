Arxivada la causa contra els mossos que van disparar el foam que va deixar sense ull una manifestant

L'Audiència de Barcelona conclou que no hi ha indicis que els agents actuessin amb negligència

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Barcelona ha arxivat la causa contra els agents dels Mossos d'Esquadra investigats pel tret d'un projectil de foam que va impactar en una manifestant, la qual va perdre l'ull, en les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél a Barcelona el 2021.

En una interlocutòria consultada per Europa Press, la secció 21 de l'Audiència desestima els recursos d'apel·lació de l'acusació particular, que exerceix el lletrat Xavier Muñoz, i de l'acusació popular, que exerceix l'associació Irídia, en concloure que no hi ha indicis que els agents actuessin "amb omissió de les més elementals normes de cura".

Els fets investigats, i que no arribaran a judici, es van produir el 15 de març del 2021, quan la jove participava en una manifestació a favor del raper a l'altura de Via Augusta amb el carrer Bosch i "en el transcurs de la qual es va aturar en rebre un fort impacte provinent d'una bala de foam a l'ull dret, va caure a terra i tot seguit va ser assistida pels serveis mèdics", que la van traslladar a l'Hospital Clínic, sosté la interlocutòria.

Un cop tancada la instrucció i en vista de la manca de suficiència indiciària, "l'instructor decideix arxivar les diligències" en no poder acreditar que cap dels agents investigats de manera voluntària disparés el projectil que li va causar la lesió ni tampoc apreciar una conducta imprudent per part dels policies, tot i que les acusacions van recórrer contra aquesta decisió.