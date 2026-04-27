Arxivada la causa contra els 3 mossos investigats per la fugida de Puigdemont el 2024

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La titular del jutjat d'instrucció 24 de Barcelona ha acordat el sobreseïment provisional de la causa oberta contra tres mossos investigats per presumptament haver ajudat l'expresident del Govern Carles Puigdemont a fugir després de la seva visita a Barcelona l'agost del 2024.
En una interlocutòria avançada per 'Vilaweb' i a la qual ha tingut accés Europa Press, la instructora acorda el sobreseïment total i provisional contra els tres policies, investigats per un delicte d'encobriment, en entendre que "no hi ha prou indicis per poder afirmar que existís un vincle entre ells encaminat a aconseguir" la fugida de l'expresident.
Després de gairebé dos anys d'instrucció no s'ha pogut individualitzar cap conducta dels investigats que hagués contribuït eficaçment a la fugida de l'expresident de la Generalitat després de participar en un acte organitzat per entitats independentistes al passeig Lluís Companys coincidint amb la sessió d'investidura de Salvador Illa.
La seva mera presència al lloc dels fets, prossegueix la instructora, no "pot portar a afirmar que existís entre ells un concert i preparació prèvia" encaminada a facilitar la seva fugida i els enregistraments tampoc ho acrediten.
"Tampoc s'observa cap comunicació amb aquest en baixar de l'escenari després de fer el seu discurs, ni després, o en el moment del seu trasllat/fugida a França, fase en què els investigats ja havien estat detinguts", recorda.
Així mateix, no hi ha "ni un sol indici" de missatges, trucades, contactes o intercanvis de qualsevol mena entre els investigats i Puigdemont que pugui sostenir la hipòtesi de l'encobriment o de qualsevol altre il·lícit penal que es pogués relacionar amb la seva fugida.