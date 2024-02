Arxivada la causa contra Anna Gabriel per presumpta desobediència

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha arxivat la causa en la qual l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel estava processada per un presumpte delicte de desobediència.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, el tribunal decideix arxivar la causa perquè la Fiscalia va demanar fer-ho i l'altra acusació, Vox, no s'ha pronunciat en el termini que tenia per fer-ho.

Per això, el tribunal ha acordat el sobreseïment lliure de la causa i l'arxivament de la causa.