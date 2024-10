Artur Mas té "poca" confiança en què s'implementi el finançament singular per a Catalunya

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha dit que té "poca" confiança en què s'implementi el finançament singular per Cataluya que va pactar el PSOE i ERC per a la investidura del socialista Salvador Illa.

"El desig està tot. L'esperança, a mitges. I la confiança, poca", ha valorat aquest dimarts en una entrevista al canal '3/24', recollida per Europa Press.

Al seu judici, la proposta de finançament per a Catalunya és "la mateixa" que ell va plantejar el 2012 a l'expresident del Govern central Mariano Rajoy, que tenia la voluntat de plantejar un pacte fiscal amb el qual la comunitat autònoma fos capaç d'administrar els recursos generats.

"No tenim la mateixa situació. Ara, el tema és el mateix, l'assignatura segueix pendent, però les condicions a Madrid són completament diferents", ha dit.

JUNTS, EN L'OPOSICIÓ

Sobre la decisió de Junts de no ocupar la figura de líder de l'oposició fins que s'apliqui la Llei d'Amnistia, Mes ha defensat que el partit exercirà la funció encara que no hi hagi qui l'assumeixi.

Preguntat per la tornada a Espanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha assegurat que tornarà "com un home lliure" quan se li apliqui la Llei d'Amnistia.

Així mateix, ha valorat que els polítics que van liderar en 2017 "poden seguir contribuint", encara que ha advocat per reconstruir ponts i confiances.