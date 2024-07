Artur Mas recorre contra la peça separada de la trama russa del procés

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha interposat aquest dimarts un recurs d'apel·lació contra la peça separada oberta pel jutge Joaquín Aguirre que investiga la trama russa del procés independentista.

L'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, recorda que és la primera vegada que l'expresident és investigat en unes diligències que es van obrir fa més de 8 anys i que han donat lloc a diferents peces separades que qualifica d'"injustes i sudoku processal".

"La manca de criteri i de rigor en l'obertura de peces separades, algunes de les quals han estat absolutament paralitzades fa anys, ha conduït a que la mateixa Audiència Provincial de Barcelona n'hagi conclós la fase d'instrucció de moltes", afirma el recurs.

No obstant això, sosté que el jutge ha intentat "salvar el frau processal fent servir una peça ja creada i oblidada" per obrir una segona peça contra la qual dilluns també van presentar un recurs d'apel·lació el director de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont; el cap de la mateixa oficina, Josep Lluís Alay, i l'advocat de tots dos, Gonzalo Boye.

TRAÏCIÓ

Sobre el presumpte il·lícit de traïció que el jutge Aguirre pretén imputar a l'expresident de la Generalitat i que quedaria fora del paraigua de la llei d'amnistia, el recurs recorda que el mateix instructor reconeix, en la peça separada, que "no sap gaire bé en quin delicte enquadrar els presumptes fets que investiga", per la qual cosa no s'hauria d'haver obert cap investigació.

Sobre la malversació, l'escrit sosté que "no es dedica ni una sola línia a explicar quins actius patrimonials públics hauria tingut al seu càrrec en el moment dels fets investigats" Artur Mas, que a més va abandonar la seva condició d'autoritat el gener del 2016, quan va renunciar tant a la presidència de la Generalitat com al seu escó com a diputat.