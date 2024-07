Artur Mas recorda Ferrusola com un persona "tremendament activa en favor" de CDC

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha recordat la dona del també expresident Jordi Pujol, Marta Ferrusola, que va morir dilluns al vespre als 89 anys, com una persona "tremendament activa en favor" de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha afirmat que Ferrusola tenia una gran personalitat i en preguntar-li per si creu que els seus darrers anys en la vida pública van entelar el seu llegat, ha defensat que tant amb Pujol com amb ella, fent balanç "pesen molt més" els actius que els passius.

També ha reivindicat que si bé l'expresident Pujol era qui prenia les decisions quan liderava el Govern, escoltava diverses persones, entre les quals la seva dona, i s'ha mostrat convençut que ella el va ajudar, fins i tot en els moments més difícils.