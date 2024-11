Artur Mas lamenta que el judici a Jordi Pujol "desgraciadament ja s'ha fet" públicament

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha lamentat que el judici al també expresident català Jordi Pujol "desgraciadament ja s'ha fet", referint-se al fet que ja s'ha dut a terme en l'àmbit públic, social i dels mitjans.

"No parlo del judici formal, parlo del judici popular, el judici social, el judici mediàtic, que això en definitiva és, coneixent al president Pujol, la cosa que segurament més li ha afectat", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press.

Mas ha estat preguntat per aquest tema després que aquest dijous l'Audiència Nacional (AN) hagi fixat entre els mesos de novembre del 2025 i abril del 2026 el judici que se celebrarà contra Pujol i els seus fills per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.

"Si ell fa la seva confessió al juliol del 2014 i el judici es fa al 2025, i en tota la fase d'investigació i d'instrucció no surt res nou, i res significa res, la pregunta és si aquest és un sistema fiable", s'ha qüestionat l'exlíder de la Generalitat.

També ha sostingut que aquest cas no és el d'una sola persona, sinó de diverses que, al seu judici, es deriva de la coneguda com a 'Operació Catalunya', la qual ha critiqueu per ser una "operació dissenyada des del cor de l'Estat, el Ministeri de l'Interior, il·legal, il·legítima i immoral".