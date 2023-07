Artur Mas demana a Puigdemont ser "més exigent que intransigent" en la negociació amb el PSOE

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha demanat a l'expresident i eurodiputat per Junts, Carles Puigdemont, que sigui "més exigent que intransigent" en la negociació amb el PSOE per investir al president en funcions i candidat socialista a la Presidència, Pedro Sánchez.

"No has de tenir temor a una repetició de les eleccions, perquè si no perds força en negociació, però tampoc has de tenir la temeritat d'anar a unes noves eleccions", ha argumentat en una entrevista d'aquest dilluns en 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press.

Ha assenyalat que la "responsabilitat última" de la negociació no recau en Junts, ni tampoc en ERC, i que els socialistes --textualment-- són els que han de prendre la iniciativa i prendre consciència de la dificultat.

També ha insistit a reprendre una estratègia conjunta en l'independentisme, i ha recordat que fa sis o set anys "hi havia una estratègia conjunta dels partits sobiranistes, excepte la CUP".

L'expresident ha explicat que ha intercanviat missatges amb Puigdemont, encara que tenen pendent reunir-se en persona: "Quan hem de parlar d'alguna cosa seriosa, jo agafo un avió i me'n vaig a veure-ho", ha dit, i ha al·ludit al cas Pegasus que --en les seves paraules-- el telèfon mòbil no és la millor manera de comunicar-se.