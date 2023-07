Artur Mas defensa votar "en termes d'utilitat catalana" i troba un error l'abstenció

Considera tan difícil "arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència"

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat aquest dimecres votar "en termes d'utilitat catalana" més enllà del PSOE, el PP, Sumar o Vox, i considera que s'equivoquen els qui aposten per l'abstenció.

"A Catalunya no hem de triar sobre aquests models, en podem triar un altre en positiu. Una opció que defensi els interessos del país on sigui i davant qui sigui. Soc aquí en termes d'utilitat catalana. Vull que el meu vot sigui útil i ho sigui per a Catalunya", ha subratllat en un acte amb diversos empresaris amb la candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.

Mas, que és militant del PDeCAT, ha cridat "a no caure en el debat" del PSOE i Sumar a més del PP i Vox de presentar-se com el vot útil per evitar que els uns i els altres arribin a La Moncloa.

Així, ha reivindicat la possibilitat que hi ha a Catalunya de votar altres formacions més enllà dels grans partits amb seu a Madrid: "Vivim a Catalunya i som catalans. Podem ser independentistes o no, però som catalans. I tenim altres opcions que passen per sobre de les dretes i les esquerres".

En la seva opinió, hi ha qüestions que afecten els catalans que defensaran millor els partits amb seu a Catalunya com Rodalies, fiscalitat, dèficit fiscal, model sanitari i model social, entre d'altres.

Sobre els qui aposten per l'abstenció, ha assenyalat que és una posició legítima però "equivocada", malgrat apuntar que el marc legislatiu espanyol no obliga els ciutadans a anar a votar.

"Pots no anar-hi, però t'equivoques doblement. No servirà per al toc d'atenció que penses, al cap de 48 hores se n'oblidaran tots els partits, ho dic per experiència pròpia, i donaràs força a qui més et pot perjudicar", ha advertit.

DÈFICIT FISCAL

En matèria econòmica, ha arribat a pensar que "és tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència de Catalunya", i ha demanat prendre consciència que és una qüestió que no té una solució estructural dins d'Espanya.

A parer seu, Espanya no té cap incentiu per resoldre el dèficit fiscal: "D'aquí surten molts recursos que van a altres territoris de l'Estat, i en la seva mentalitat pensen, per què ajudar Catalunya a resoldre aquest tema estructural si ells, de la nostra deriva nacional, no es fien?".

Després de recordar que el 2012 no va aconseguir negociar un pacte fiscal amb l'aleshores president del Govern central, el popular Mariano Rajoy, creu que tampoc l'executiu de Pedro Sánchez no s'hi ha mostrat favorable ni ho ha plantejat.

Segons Mas, el fet que ni ho hagi plantejat el govern de Pedro Sánchez, qui considera que hi podia ser "més favorable", vol dir que la solució estructural a aquesta qüestió és tremendament complicada, en les seves paraules.

Malgrat tot, l'expresident ha defensat que a Madrid cal "intentar fer notar i negociar en cada moment el màxim de recursos possibles" per a Catalunya, i ha destacat que és una de les funcions que han de fer els partits a les Corts.

NOGUERAS

No obstant això, Nogueras ha apuntat que "el diàleg està molt bé, però per negociar has de tenir clar què vols", per la qual cosa ha reclamat actitud per exigir al Govern central que compleixi els seus compromisos.

"Històricament els catalans hem pactat i comercialitzat, però els pactes es compleixen. És molt complicat fer polítiques serioses amb un govern que no compleix els acords i no paga", ha afirmat.

Per Nogueras, governi qui governi a Espanya no es legislarà en favor de Catalunya: "Negociar amb Espanya és comprar un turbot i trobar quatre sardines", ha reiterat.