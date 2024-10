Mas defensa que Puigdemont no lideri l'oposició i ser l'alternativa al Govern

No s'ha fet militant de Junts però sí que ha parlat amb Turull per involucrar-s'hi més

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat aquest dijous que el també expresident Carles Puigdemont no sigui líder de l'oposició al Parlament en aquesta legislatura, i ha defensat la necessitat que Junts se situï com l'alternativa al govern de Salvador Illa.

"Em sembla lògic que, en el seu cas, no ho sigui. Ha estat president de la Generalitat, i no és fàcil quan has estat president de la Generalitat passar a ser líder de l'oposició. Però si no ho és ell, ho ha de fer algú", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

En espera que Junts celebri el seu congrés a finals d'octubre, Mas considera que el principal repte de la formació és presentar-se com a única alternativa a l'executiu català: "L'alternativa no serà el PP, Vox, AC i no ho serà ERC, és molt evident. Menys encara ho seran els Comuns. També podria haver dit la CUP", ha assenyalat.

"Qui serà l'alternativa al Govern? Només n'hi ha una, i l'alternativa és Junts. Tenen aquest gran repte damunt la taula", ha recalcat l'expresident català, que malgrat que no s'ha fet militant del partit, sí que va parlar recentment amb el secretari general, Jordi Turull, per estudiar com s'hi pot involucrar una mica més.

No obstant això, ha deixat clar que fa temps que va decidir allunyar-se de la vida ordinària dels partits i que vol mantenir aquesta actitud, per la qual cosa ha rebutjat "tornar a tenir un paper en la vida política".

SOBRE ILLA

Després de la reunió que va mantenir setmanes enrere amb Illa, la qual ha assegurat que va ser correcta i positiva, ha afirmat que li va detectar un cert "tarannà" convergent des del punt de vista d'algú que, a parer seu, intenta ser constructiu i positiu.

"Però jo sé on és cadascú", ha afegit Mas, malgrat constatar que l'extinta CDC va incorporar persones que venien del PSC.