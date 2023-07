Artur Mas creu que l'independentisme "té la paella pel mànec" per negociar una investidura

Acusa ERC de "simular que ells estaven per l'alternativa" a la Diputació de Barcelona



BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat que l'independentisme "té la paella pel mànec" per negociar una investidura amb el candidat socialista i president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i ha apostat per aprofitar l'oportunitat.

Ha defensat fixar "una agenda comuna de negociació amb Madrid" amb els nacionalistes bascos i gallecs, els quals ha dit que plegats conformen la fotografia real de la plurinacionalitat de l'Estat, en una entrevista a 'El Món' d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Així mateix, ha defensat que "Junts és qui menys pressa ha de tenir per entrar en negociació" i ha recomanat a la formació que s'esperi a veure què passa amb els socis de govern de la passada legislatura, els qui a parer seu s'han de posar d'acord primer.

Ha advertit que "la força gran la tens en el moment de la investidura" i que, després, els partits la perden en bona part, en les seves paraules.

Ha convingut que l'independentisme té "molt menys suport" del que tenia en l'anterior legislatura i ha opinat que ERC ha patit un vot de càstig molt significatiu, en les seves paraules, mentre que no creu que els indults i la taula de diàleg hagin repercutit negativament en els resultats del PSOE ni s'hagin traduït en un creixement de Vox.

EL PDECAT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Mas ha sostingut que no és un "militant actiu" del PDeCAT, per la qual cosa considera administratiu el seu carnet de la formació, ha insistit en la necessitat que aquest partit es reunifiqui amb Junts i ha assegurat que no perdrà mai l'esperança.

Sobre la Diputació de Barcelona, ha acusat ERC de "simular que ells estaven per l'alternativa" al govern del PSC i els comuns i ha mantingut que --en les seves paraules-- ja tenien un acord preparat.

Ha atribuït el fracàs del plantejament d'un pacte entre ERC i Junts al fet que el diputat de TXT decidís integrar-se a l'executiu dels primers, i ha rebutjat la possibilitat que respongués a l'actuació dels dos diputats d'Impulsem Penedès.