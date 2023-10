Artur Mas considera que no hi haurà un referèndum d'independència ni a "curt ni a mitjà termini"

Marta Rovira alerta que "el conflicte polític no s'arregla amb una llei d'amnistia"



BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat aquest dissabte a Suïssa que l'Estat no arribarà a pactar un referèndum sobre la independència de Catalunya ni a "curt ni a mitjà termini".

Ho ha dit en una taula rodona en l'acte 'Celebrem! Perspectives de futur' del Centre Català de Lausana (Suïssa) al costat de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputat de la CUP al Parlament David Fernàndez.

Tot i així, Mas ha assegurat que es donen les millors condicions per intentar negociar un referèndum, que "el món independentista té la paella pel mànec" i que serà difícil que aquesta situació es torni a repetir.

En aquest sentit, Rovira ha assenyalat que tard o d'hora s'haurà de resposta al dret d'autodeterminació de Catalunya i ha indicat que l'independentisme no té "un altre projecte possible" que no sigui un referèndum.

Fernàndez ha mostrat la seva desconfiança amb l'Estat per materialitzar un hipotètic referèndum i ha dit que des del Govern no s'acceptarà "cap" de les cinc propostes de l'informe sobre l'acord de claredat.

AMNISTIA

Rovira, que resideix a Ginebra (Suïssa) des de 2018, ha alertat que "el conflicte polític no s'arregla amb una llei d'amnistia" i ha afirmat que amb aquesta llei es recuperarien, segons ella, uns drets polítics que no s'haurien d'haver perdut.

Artur Mas ha acusat el PSOE de moure's "per necessitat, i no per convicció" davant les negociacions per a la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

"El PSOE pensa que donant l'amnistia ja compleix", però l'expresident ha assegurat que aquesta no és suficient.

MAS VEU "MASSA" PERSONALISME

Rovira ha apostat per unir les forces de l'independentisme perquè "negociar per separat és una bogeria, no té cap tipus de sentit" i ha apel·lat a aprofitar la situació des de l'independentisme.

"Solament hem avançat quan hem anat plegats" ha dit Fernàndez sobre la necessitat de definir un diàleg conjunt per part de l'independentisme català amb l'Estat.

Mas ha considerat que en el moviment independentista català "hi ha massa partidisme i massa personalisme" i ha reafirmat l'opinió de Rovira sobre colectivizar el projecte nacionalista de Catalunya.