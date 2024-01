Artur Mas considera "absolutament escandalós" que el CNI espiés Aragonès amb Pegasus

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assenyalat que és "absolutament escandalós" que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) espiés el president del Govern, Pere Aragonès, quan era vicepresident, en creure que era qui dirigia els Comitès de Defensa de la República (CDR).

"És un atemptat directe contra drets fonamentals de les persones. Això no és només un escàndol públic. Aquí hi ha una lesió de drets, i no de qualsevol dret", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

En aquesta línia, en preguntar-li per les relacions entre l'independentisme i el PSOE, ha avisat que refiar-se dels socialistes "seria un error, perquè no és un tema del PSOE o del PP o de qui sigui, és un tema de què vol dir un estat com l'espanyol".

També ha afirmat que té una certa esperança que, a parer seu, davant tantes evidències, "s'investigui tot això i que s'intentin depurar les responsabilitats que hi ha".

Preguntat per l'operació Catalunya, Mas ha dit que té una querella "redactada des de fa temps", si bé esperarà a les comissions d'investigació al Congrés, que formen part de l'acord subscrit entre el PSOE i Junts per investir el president espanyol, Pedro Sánchez.