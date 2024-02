Artur Mas assegura que el va sorprendre que Junts votés en contra de la llei d'amnistia

"Vaig entendre que havien pres una decisió que no és definitiva"

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest divendres que el va sorprendre que Junts votés en contra de la llei d'amnistia, però ha afirmat que la formació la vol millorar "amb la voluntat que acabi veient la llum".

Així s'ha expressat en una entrevista de Catalunya Ràdio aquest divendres recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que el secretari general de Junts, Jordi Turull, li va donar "totes les explicacions oportunes".

"Vaig entendre que havien pres una decisió que no és definitiva", ha sostingut Mas, que ha apuntat que l'aprovació de la llei es veurà, ha dit textualment, en funció de la negociació que s'ha establert.

OPERACIÓ CATALUNYA

Sobre l'operació Catalunya, l'expresident català ha assegurat que espera que el PSOE faci comparèixer en les comissions d'investigació al Congrés "tothom que hi hagi d'anar, no com l'última vegada que es va quedar absolutament curta de presència de persones rellevants".

L'ex-comissari en cap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional Marcelino Martín Blas va afirmar dijous també en una entrevista de Catalunya Ràdio que l'operació Catalunya es deia projecte Barna i que el van crear el novembre del 2012 l'aleshores presidenta del PP de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, i l'excomissari Villarejo.

Blas va dir que el projecte Barna consistia a desprestigiar polítics independentistes com Artur Mas, l'expresident Jordi Pujol i Felip Puig (CDC) amb un informe que afirmava que tenien comptes bancaris ocults a Liechtenstein, i va explicar una conversa entre Sánchez-Camacho i Villarejo.

Sobre aquest assumpte, Mas ha sostingut que "s'hauria de rescatar aquest informe i saber què deien, i judicialitzar a partir d'aquí tot el cas".

Preguntat per si ha decidit presentar una querella, ha explicat que "de motius, n'hi ha sobradament", però que vol un mínim de garanties que no s'arxivarà.