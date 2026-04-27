Mas assegura que Pujol no està en condicions de defensar-se

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest dilluns que el també expresident català Jordi Pujol no està en condicions de poder-se defensar i veu voluntat d'escarni en que hagi hagut de viatjar a Madrid per examinar-lo abans de decidir si declara en el judici.
"La primera condició en un judici és que la persona que està acusada es pugui defensar. I el president Pujol, jo li asseguro que no està en condicions de poder-se defensar amb totes les garanties, en absolut. I no ho dic jo, que parlo amb ell de tant en tant. Ho diuen els metges", ha subratllat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Així, ha recalcat que no comparteix ni entén la decisió del jutge de citar-lo a Madrid després d'insistir que els especialistes ja van determinar que no té les capacitats cognitives necessàries per poder-se defensar.
Per això, considera que hi ha voluntat d'escarni en tot això: "Absolutament. És que, si no, no hi ha explicació possible".
"La meva conclusió és molt evident. Si Jordi Pujol no es digués Jordi Pujol i no hagués estat la persona que ha estat, no aniria a Madrid a declarar ni estaria en aquest judici. Però es diu Jordi Pujol i ha estat qui ha estat", ha sostingut.
A més de criticar que hagin trigat 12 anys a jutjar-lo, ha celebrat que s'hagi rehabilitat socialment i políticament la seva figura i ha posat la mà al foc per Pujol, en preguntar-li sobre aquest assumpte, perquè "és una persona a la qual no li han interessat mai els diners".
Sobre si faria el mateix per a la resta de la seva família, Mas espera que hi hagi una sentència absolutòria "per a tots".