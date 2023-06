Artur Mas assegura que el PDeCAT "en aquestes eleccions no s'hi hauria de presentar"

El PDeCAT replica a l'expresident: "Parlarem clar perquè ens votin els seus votants"



BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat que el PDeCAT "en aquestes eleccions no s'hi hauria de presentar", en referència la llista encapçalada per l'exdiputat d'Unió al Parlament de Catalunya Roger Montañola.

En una entrevista aquest divendres a Ràdio Estel recollida per Europa Press, l'expresident ha argumentat que "no té gaire sentit anar dividint un espai que, cada vegada que ha passat en aquests últims temps, s'ha demostrat que no portava absolutament enlloc".

Mas ha assegurat que als municipis on hi ha hagut llistes conjuntes en les últimes eleccions municipals "els resultats han estat molt bons", i ha citat el cas de Barcelona i la candidatura Trias Per Barcelona, liderada per l'exalcalde Xavier Trias.

"La recepta és molt evident, i quan és tan evident no la pots estar negant", ha retret Mas, que ha explicat que ha traslladat aquesta opinió al president del PDeCAT, David Bonvehí.

També ha sostingut que "l'esforç s'hauria de fer per arribar a un acord conjunt" per a les eleccions generals, després d'insistir que en les municipals aquestes candidatures de suma de projectes han estat, segons ell, un èxit.

RÈPLICA DEL PDECAT

Per la seva banda, el PDeCAT ha replicat a l'expresident català en un tuit recollit per Europa Press: "Parlarem clar perquè ens votin els seus votants".

"Sense pinces al nas i cap vergonya, no renunciem a les coses ben fetes", han respost des del compte oficial del partit.