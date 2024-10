Artur Mas afirma que li agradaria fer-se militant de Junts amb Jordi Pujol

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha revelat que li agradaria fer-se militant de Junts de la mà del també expresident Jordi Pujol, pas que ha defensat com a simbòlic, en les seves paraules.

En una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha apuntat que en el moment que li van proposar afiliar-se al partit de l'expresident Carles Puigdemont, la proposta també incloïa a Pujol, per la qual cosa ha afirmat que li agradaria que ho fessin "conjuntament".

"Té un punt de simbolisme i, per tant, haurem de triar bé el moment", ha afegit Mas, que ha indicat que segueix parlant amb el secretari general del partit, Jordi Turull, de quan i com materialitzar la seva afiliació, després que fa unes setmanes assegurés que estava estudiant com involucrar-se una mica més en Junts.