Arrom, Calvet Fruits, Fruits Ràfols i Frime, premis Mercabarna Innova 2025

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Les empreses Arrom, Calvet Fruits, Fruits Ràfols i Frime han estat premiades en la sisena edició de Mercabarna Innova, que guardona la innovació entre les 600 empreses agroalimentàries situades als recintes de Mercabarna, informa l'ens en un comunicat aquest dimecres.
Arrom ha rebut el premi en digitalització empresarial pel canal de comerç electrònic 'Arrom a casa', amb el qual ha automatitzat els estocs, les comandes i la facturació.
Calvet Fruits ha guanyat el de la categoria a millor iniciativa innovadora pel projecte 'L'Avi Josep', que acosta el producte de camp al consumidor final.
El guardó a solucions tecnològiques sostenibles ha estat per a Fruits Ràfols pel seu sistema integral de sostenibilitat al seu magatzem de Mercabarna.
Finalment, Frime ha rebut el premi en gestió empresarial i governança pel projecte 'People on board', un model de gestió "centrat en les persones" per reforçar els vincles dins la companyia.