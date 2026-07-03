Arriben les filles d'Andic per declarar com a testimonis en la causa per la seva mort

Van defensar la "bona" relació d'Isak Andic amb el seu fill Jonathan, investigat per homicidi
MARTORELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
Sarah i Judith Andic, germanes de Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare, el fundador de Mango, Isak Andic, han arribat aquest divendres a les 10.35 hores per declarar com a testimonis al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona).
Ho han fet acompanyades d'una de les advocades de l'equip legal de la defensa de Jonathan Andic, que encapçala el penalista Cristóbal Martell.
És la primera vegada que les germanes de Jonathan Andic declaren en seu judicial, dins la causa que investiga les circumstàncies de la mort del seu pare, després de precipitar-se per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona) el 14 de desembre del 2024.
Sí que ho van fer, no obstant això, amb els Mossos d'Esquadra, davant els quals van defensar la "bona" relació entre pare i fill, segons el recurs d'apel·lació de la defensa al qual va tenir accés Europa Press.
MÒBIL ECONÒMIC
En l'ordre d'empresonament provisional eludible mitjançant el pagament d'una fiança d'1 milió d'euros, la instructora va assenyalar la pretensió d'Isak Andic de crear una fundació per ajudar persones necessitades com el mòbil econòmic criminal, en esgrimir una presumpta obsessió de Jonathan Andic pels diners que l'hauria portat a demanar al seu pare que li deixés una herència en vida.
No obstant això, les declaracions de les germanes Andic en seu policial xoquen amb aquesta tesi de la instructora, ja que van afirmar que la voluntat del seu pare de crear una fundació era un projecte compartit pels fills, que n'estaven informats.
En la mateixa línia, van dir conèixer el testament d'Isak Andic, que no discriminava l'equilibri entre els fills, i sobre l'herència en vida van assenyalar que, lluny de deure's a una obsessió pels diners de Jonathan Andic, es tractava d'una eina perquè es pogués independitzar i que el primogènit va acabar rebutjant.
LA RELACIÓ
En la declaració davant els Mossos, Judith Andic va reconèixer que pare i fill van tenir "alguna picabaralla, però res greu", com en qualsevol família, mentre que Sarah Andic va negar haver presenciat desavinences entre ells.
Sobre la creació de la fundació, totes dues van explicar que Isak Andic va reunir els seus 3 fills per explicar-los-hi i els va dir que ells en serien els patrons.
També va explicar que coneixien "clarament" el testament del seu pare des del 2023, que sabien com estava distribuït i, en el cas de Judith Andic, va negar que el seu pare tingués la intenció de desheretar Jonathan Andic, sobre el qual totes dues van descartar que tingués una obsessió pels diners.
Preguntada per la personalitat del seu germà, Judith Andic el va definir com una persona molt estable, "reflexiva i poc impulsiva".