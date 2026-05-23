Arriben a l'Aeroport de Barcelona els activistes catalans de la Global Sumud Flotilla

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
Els 18 activistes catalans que formaven part de la Global Sumud Flotilla han arribat aquest dissabte sobre les 13 hores a l'Aeroport de Barcelona en un vol procedent d'Ankara (Turquia).
Entre els activistes estan la secretària de delegacions de IAC i participant de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', i l'exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos.
Han arribat a la capital catalana 5 dies després de ser capturats en aigües internacionals per l'Exèrcit d'Israel quan es dirigien a la Franja de Gaza amb ajuda humanitària.
L'organització va explicar aquest divendres que entre els seus membres detinguts s'han produït almenys 15 agressions sexuals i desenes de ferits.
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també va explicar aquest divendres que 4 dels prop de 40 espanyols de la flotilla han necessitat atenció mèdica.
De fet, la tornada dels activistes estava prevista per al divendres però es va ajornar a aquest dissabte perquè se'ls va sotmetre a proves mèdiques a Turquia, després de ser deportats per Israel.