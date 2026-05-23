Publicat 23/05/2026 13:51

Arriben a l'Aeroport de Barcelona els activistes catalans de la Global Sumud Flotilla

Arriben a l'Aeroport de Barcelona els activistes catalans de la Global Sumud Flotilla
KIKE RINCON-EUROPA PRESS

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Els 18 activistes catalans que formaven part de la Global Sumud Flotilla han arribat aquest dissabte sobre les 13 hores a l'Aeroport de Barcelona en un vol procedent d'Ankara (Turquia).

Entre els activistes estan la secretària de delegacions de IAC i participant de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', i l'exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos.

Han arribat a la capital catalana 5 dies després de ser capturats en aigües internacionals per l'Exèrcit d'Israel quan es dirigien a la Franja de Gaza amb ajuda humanitària.

L'organització va explicar aquest divendres que entre els seus membres detinguts s'han produït almenys 15 agressions sexuals i desenes de ferits.

El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també va explicar aquest divendres que 4 dels prop de 40 espanyols de la flotilla han necessitat atenció mèdica.

De fet, la tornada dels activistes estava prevista per al divendres però es va ajornar a aquest dissabte perquè se'ls va sotmetre a proves mèdiques a Turquia, després de ser deportats per Israel.

Contador

Contingut patrocinat