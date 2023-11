Arriben a la Delegació del Govern central els manifestants en contra de l'amnistia a Barcelona

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Els manifestants que s'han concentrat aquest dijous a la plaça Artós de Barcelona per protestar en contra de l'amnistia i del pacte entre PSOE i Junts per a la investidura han arribat a la Delegació del Govern central a Catalunya, on hi ha convocada una altra concentració.

La concentració de plaça Artós, anunciada pel col·lectiu 'Los de Artós', s'ha iniciat sobre les 19 hores, i sobre les 19.30 s'han desplaçat guiats per la pancarta 'Espanya no es ven, es defensa' per la Via Augusta, tallant el trànsit al seu pas.

A crits de 'Puigdemont a presó', 'No ens enganyen, Catalunya és Espanya', 'Visca Espanya', 'A per ells' i 'Amnistia la teva tia', entre d'altres, han recorregut els carrers Muntaner, Rosselló, avinguda Diagonal i Roger de Llúria fins a arribar a la Delegació, on s'han unit a la concentració, que ha començat a les 20 hores i reuneix unes 150 persones més.

Els manifestants han encès bengales i, amb l'ajuda de megàfons, s'han concentrat davant de les portes de la Delegació amb cartells 'D'Espanya és molt més que una Constitució', i han cridat 'Si tens collons convoca eleccions'.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i de la Brigada Mòbil (Brimo) han format un cordó policial i han col·locat tanques davant de la porta per evitar el pas dels manifestants.