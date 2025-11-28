Arriba als jutjats de Sabadell (Barcelona) el principal sospitós del crim d'Helena Jubany

SABADELL (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
Santiago Laiglesia, un dels dos investigats per l'assassinat d'Helena Jubany el desembre del 2021, ha arribat a les 9.29 hores als jutjats de Sabadell (Barcelona) per declarar.
La titular del jutjat de primera instància 2 de Sabadell prendrà declaració a Laiglesia, el qual la família considera el principal sospitós.
La instructora va ordenar citar-lo després que la Policia Nacional trobés ADN compatible amb el seu al jersei que la jove duia la nit en què va ser assassinada.
En un informe de 14 pàgines al qual va tenir accés Europa Press, la policia va explicar que, en una barreja extreta d'un frotis a la zona lateral esquerra inferior del jersei, es van trobar coincidències compatibles amb el perfil genètic d'aquest investigat.
Això "vol dir que és aproximadament 26 bilions de vegades més probable que la barreja trobada" presenti aquests al·lels si prové de Santiago Laiglesia i altres persones, que si prové de qualsevol altra persona de la població espanyola triades a l'atzar.