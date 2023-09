Arrenca sense declaracions prèvies la reunió entre Díaz i Puigdemont a Brussel·les

BRUSSEL·LES, 4 set. (EUROPA PRESS) -

La reunió entre la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz, al Parlament Europeu a Brussel·les amb el líder de Junts i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha arrencat sense declaracions prèvies dels participants.

En la trobada, que ha començat aquest dilluns a les 12.00 hores, també hi participen el dirigent d'En Comú Podem, Jaume Asens, i l'eurodiputat Antoni Comín, que de la mateixa manera que Puigdemont també resideix a Bèlgica.

Tots quatre han assistit plegats a la cita però han evitat fer declaracions prèvies ja que s'espera que en acabar la trobada s'emeti un comunicat conjunt que en reculli les conclusions, segons han informat fonts dels seus respectius equips.

La reunió es preveu "llarga", també segons aquestes fonts, atesa la seva "importància per a les dues parts", raó per la qual han encetat les converses sense un límit de temps.

Al juliol, Sumar va encarregar a Asens que liderés les converses amb Junts de cara a aconseguir el seu suport per a la investidura d'un govern de coalició amb el PSOE, amb el suport de l'anomenat bloc progressista i plurinacional. I és que la coalició defensa des de les eleccions del 23J que aquesta opció és l'única possible per a la governabilitat del país.

L'elecció d'Asens, que va renunciar a formar part dels primers llocs de la llista de Sumar a Catalunya, per comandar les converses no és intrascendent ja que té una bona relació amb Puigdemont.

D'altra banda, l'ala socialista del Govern central es desmarca del viatge que ha dut a terme la vicepresidenta segona en funcions per mantenir la trobada amb l'expresident català.