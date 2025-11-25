Arrenca la manifestació de Barcelona pel 25N

LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La manifestació a Barcelona pel 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, ha arrencat aquest dimarts a les 18.30 hores a la plaça Universitat, per insistir en l'erradicació dels feminicidis i les diferents formes de violència contra les dones.
Les participants, convocades per Novembre Feminista, portaven pancartes en les quals es podia llegir 'Si jo no vull tu no pots' i 'No és un cas aïllat, és cosa del patriarcat' i cridaven lemes com 'Visca la lluita feminista'.
La marxa recorrerà la Ronda Universitat, Ronda Sant Pere, la plaça Urquinaona, Via Laietana i culminarà a la plaça Antoni Maura, on es llegirà el manifest.