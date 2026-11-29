MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Les primeres dades escrutades al Senat, amb tot just el 0,19%, atorguen la victòria al PP a la cambra alta, amb 82 parlamentaris dels 209 en joc, mentre que la coalició Senat de Progrés (PSOE-Front Ampli) té un total de 36 senadors.
La tercera plaça és per a ERC-EH Bildu, que es queda amb 21 senadors segons aquesta primera xifra escrutada, mentre que Junts obtindria quatre parlamentaris, cinc el PNB i tres Vox.
Cal tenir en compte que l'escrutini del Senat va per darrere del Congrés, ja que a les meses electorals primer es fa el recompte de les paperetes de vot dels diputats i, posteriorment, es comptabilitza l'urna dels senadors.
Així mateix, cal destacar que en aquestes eleccions la ciutadania elegeix 209 dels 267 senadors, ja que els 58 restants són per designació autonòmica dels parlaments autonòmics. D'aquesta manera, el PP ja compta amb 23 senadors, el PSOE en té 19 i Vox en té 5.
A més dels populars, socialistes i els de Vox, el Senat també compta amb 3 senadors de Junts per designació autonòmica; 1 d'ERC; 1 del BNG; 1 de Geroa Bai; 1 del PNV; 1 d'EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Més Madrid i 1 de Coalició Canària.