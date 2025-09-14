Arrenca l'acte polític 'Europa Viva 25' de Vox, amb l'absència de líders de pes com Orban, Le Pen i Milei

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Vox celebra aquest diumenge l'acte polític 'Europa Viva 25' per donar el tret de sortida al nou curs, però l'esdeveniment ha quedat una mica apagat per l'absència de líders i dirigents polítics de pes que sí que han acudit a cites anteriors, com Marine Le Pen, Viktor Orban i Javier Milei.
Fonts de l'organització informen que el programa es va tancar dos dies abans de la cita i ha patit molts canvis; de fet, no ho han fet saber als mitjans. Vox va avançar una setmana abans de la cita i va confirmar a principis d'aquesta setmana la presència del president de l'Argentina, però a mitjan setmana Milei anul·lava el seu viatge a Espanya, després de patir una derrota en les eleccions de la província de Buenos Aires i mentre la seva germana, Karina Milei, és acusada de presumpta corrupció. Sí que està previst que hi intervingui per via telemàtica.
A l'absència de Milei s'han sumat la del primer ministre d'Hongria i la líder d'Agrupació Nacional, que són les dues cares més visibles de Patriots, el grup del Parlament Europeu que posteriorment es va conformar en partit i que lidera Santiago Abascal. Orban i Le Pen han estat els plats forts d'actes polítics organitzats per Vox en el passat.
A l'acte, que se celebra sota el lema 'Comença la reconquesta', sí que hi acudirà el líder del partit portuguès Chega!, André Ventura. En els moments previs a l'inici de l'acte, el públic, que no omple el palau de Vistalegre, ha corejat "Pedro Sánchez, fill de puta".
Amb l'esdeveniment, Vox vol agafar impuls de cara a l'inici del curs i l'ha concebut "en contra d'endevins, de certs mitjans i d'altres partits", seguint l'estratègia de reivindicar-se com a "única alternativa al bipartidisme caduc".
La celebració d'aquest 'Europa Viva 25' té lloc en un moment dolç per a Vox. Aquesta setmana s'han conegut enquestes que coincideixen a assenyalar un creixement del partit d'Abascal en intenció de vot. Aquest auge és possible perquè pesca votants del PP, segons els mateixos sondejos.