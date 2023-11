Arrenca el debat d'investidura amb la lectura de la decisió del Rei de designar Sánchez com a candidat

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La sessió d'investidura del candidat socialista Pedro Sánchez ha arrencat aquest dimecres poc després de les 12.00 hores en el ple del Congrés amb la lectura de la proposta de designació que va fer el Rei el passat 3 d'octubre. I l'ha llegit un diputat republicà, el secretari primer de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Sumar.

L'hemicicle està ple amb diputats i senadors de tots els grups, i també el banc blau del govern de coalició en funcions. A la tribuna de convidats s'hi ha vist presidents autonòmics i dirigents territorials del PSOE, com la navarresa María Chivite, l'asturià Adrián Barbón i el canari Ángel Víctor Torres.

El candidat i president en funcions, Pedro Sánchez, havia entrat al Palau poc després de les 11.15 hores i hi ha arribat amb cotxe pujant per la part posterior, el carrer Zorrilla, ja que la Carrera de San Jerónimo està tallada al trànsit.

AMPLI PERÍMETRE DE SEGURETAT AL VOLTANT DEL CONGRÉS

I és que el Congrés s'ha blindat per la celebració d'un debat que es preveu crispat i que estarà marcat per la llei d'amnistia per als encausats pel procés independentista català, una norma que ha provocat protestes al carrer des de fa més de deu dies.

Per garantir un desenvolupament normal del ple d'investidura, la Policia Nacional ha desplegat 1.600 agents, la majoria de seguretat ciutadana de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP).

Aquest segon debat d'investidura de la legislatura s'estendrà fins dijous, quan tindrà lloc la votació en la qual Sánchez preveu sortir elegit president del Govern central amb 179 vots, tres per sobre de la majoria absoluta que requereix per ser investit en primera volta.