Armengol veu "normalitzat" l'ús de les llengües cooficials al Congrés i creu que perduraran

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha afirmat que l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Baixa "no només ha estat possible, sinó que s'ha normalitzat", i ha sostingut que la mesura perdurarà en el temps.

En una entrevista d'aquest dimecres a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press, ha apuntat que, al principi, "es deia que utilitzar el català, el gallec o el basc a l'hemicicle trencava Espanya, però és exactament el contrari: la cus", ja que, en la seva opinió, apropa a la realitat de les comunitats amb llengua pròpia a aquells qui no les viuen en el seu dia a dia.

També ha defensat que l'ús de les llengües cooficials al Congrés garanteix el dret lingüístic dels diputats a defensar les seves idees com les senten i les pensen, en la seva llengua, un fet del qual s'ha fet partícip: "Em passa a mi mateixa, que pens i sent en català i valor enormement que a la casa de la nostra democràcia es puguin defensar idees en la meva llengua".

Respecte a l'auricular utilitzat per escoltar la traducció simultània, ha opinat que en un primer moment es podia veure com una molèstia, si bé ara "es veu amb la normalitat que implica reconèixer" el patrimoni cultural i lingüístic.

A més, ha reivindicat que la modificació del reglament per permetre l'ús de català, basc i gallec "va coincidir en el temps amb un procés per modernitzar l'hemicicle", ja que tant les pantalles situades als escons com les laterals de la sala incorporen noves funcionalitats relacionades amb el plurilingüisme, en referència als subtítols.