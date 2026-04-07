Armengol i Torres asseguren que no van donar ordres a favor de l'empresa d'Aldama

MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, i el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, han defensat davant el Tribunal Suprem (TS) no haver donat ordres durant el seu mandat com a presidents de les Balears i les Canàries, respectivament, per comprar mascaretes a Soluciones de Gestión, l'empresa vinculada a l'empresari Víctor de Aldama.
Amb el seu testimoniatge com a testimonis, remès per escrit al Suprem i que ha llegit la lletrada de l'administració de justícia al Saló de Plens de l'alt tribunal, ha arrencat el judici aquest dimarts en el qual Ábalos i Koldo s'enfronten a peticions de fins a 30 anys de presó, mentre que per al tercer acusat, el mateix Aldama, es demanen 7 anys, ja que ha reconegut els delictes.
Armengol ha indicat en l'escrit que com a presidenta del Govern balear durant la pandèmia no estava al cas de la tramitació de cap expedient administratiu i no va fer contractacions ni donar indicacions sobre qui calia contractar, "ni en l'àmbit sanitari ni en cap altre".
L'expresidenta ha assenyalat que, sis anys després, no recorda totes les comunicacions que va tenir durant aquella època i no descarta que entre aquelles persones "hi pogués ser García". "De fet, amb posterioritat, vaig poder saber, com a conseqüència de la publicació del sumari als mitjans de comunicació, que pel que sembla em va enviar algun missatge a través de l'aplicació Whatsapp", ha admès.
Respecte a Aldama, ha assegurat que "mentre he estat presidenta de les Illes Balears, no he contactat mai amb empreses per encarregar o tramitar contractacions públiques. Per tant, en aquesta afirmació, incloc, és clar, la societat Soluciones de Gestión", ha dit en al·lusió a l'empresa vinculada a Aldama i presumpte epicentre de la trama, que va cobrar 3,7 milions d'euros de les Balears per material sanitari.
TORRES DEFENSA QUE LA COMPRA A LES CANÀRIES ES VA FER AMB "RIGOR"
Per la seva banda, Torres ha repassat en l'escrit les diferents comandes de mascaretes que va fer el Servei Canari de la Salut a Soluciones de Gestión. L'expresident canari ha indicat que l'empresa vinculada a Aldama va entregar més de 5 milions de mascaretes per un import de 12,3 milions euros, dels quals 11,8 milions van correspondre al subministrament de mascaretes i 447.061 euros a les despeses de transport.
Torres ha manifestat que, com a president de les Canàries, va tenir coneixement dels expedients de contractació quan Koldo va contactar amb ell per traslladar-li "la seva preocupació per la falta de resposta i incompliment de les condicions contractuals" amb Soluciones de Gestión.
Segons ha dit, va intervenir en el procés "per fer un seguiment de l'expedient en un moment posterior a la contractació, les principals decisions de la qual i resolucions van ser adoptades pels serveis competents del Servei Canari de la Salut". "En tot aquest procés no vaig donar cap ordre ni vaig formalitzar cap resolució a favor de la mercantil", ha defensat.
El ministre ha assegurat que aquestes actuacions de seguiment d'expedients amb problemes de compliment de compromisos pendents "van ser habituals" en les seves actuacions durant aquella època i ha al·legat que "totes les instàncies administratives fiscalitzadores que han auditat aquests expedients" han conclòs que "es van fer amb rigor tècnic i administratiu".