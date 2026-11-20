David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol, ha emfatitzat que l'entitat financera que dirigeix té la "mida suficient" per competir en un mercat com l'espanyol, i ha avançat les oportunitats de col·laboració que veu amb el seu accionista, el banc francès BPCE.
"Tenim la mida ideal per competir en un mercat com l'espanyol", ha subratllat Armengol durant la seva intervenció en el IX Fòrum de Banca organitzat pel diari 'elEconomista'. "Tenim la mida suficient per invertir i som prou senzills per no complicar-nos a l'hora de construir solucions per als clients", ha postil·lat.
Sobre el negoci del banc, Armengol ha recalcat que el Sabadell té previst complir els objectius de rendibilitat que havia llançat al mercat tant per a aquest any com per al següent. En tot cas, el CEO ha afirmat que el banc continua veient "dinamisme en l'economia espanyola", per la qual cosa el crèdit continuarà creixent als nivells que creixi el PIB nominal d'Espanya.
Pel que fa a la possible aliança amb BPCE, el banc francès que va entrar aquest any en l'accionariat del Sabadell, Armengol ha afirmat que hi ha "potencial" per construir projectes conjunts en banca corporativa i mercats de capitals.
"[En aquests negocis] BPCE hi té presència global, nivell d'especialització i té escala perquè puguem anar plegats en 'deals' determinats o operacions determinades a les quals avui amb la nostra mida no arribem", ha afirmat.
El Sabadell també veu marge per aliar-se en 'equipment finance', en què BPCE té acords globals amb jugadors europeus i el Sabadell té relació amb els clients empresarials finals. A més, hi ha la possibilitat de guanyar escala conjuntament en finançament al consum.
En termes de ciberseguretat, el primer executiu de Banc Sabadell ha avisat dels riscos que comporten la IA agèntica. En tot cas, ha explicat que els bancs tenen "els deures fets" en ciberseguretat. "Aquí la indústria i el regulador fa molts anys que parlen d'un assumpte que és fonamental, que és la resiliència operativa", ha reblat.