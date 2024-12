Armengol reivindica el consens com "l'única forma d'èxit" en un temps polític "agitat i eixordador"

Subratlla que el Congrés s'ha de "semblar més a la societat" i "imbuir-se de la pau social" de la "ciutadania tranquil·la"

MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha aprofitat el seu discurs institucional amb motiu del Dia de la Constitució per reivindicar l'acord i el consens com "l'única forma d'èxit" en política, encara que admet que el "context no és precisament favorable", en un temps "agitat" i de vegades "eixordador", en el qual no hi ha majories absolutes.

Per això, ha cridat a "diluir l'ambient tens i sorollós en què, massa vegades, es converteix el Parlament". Segons ella, "el Congrés s'ha d'imbuir de la pau social, de la ciutadania tranquil·la que reivindica, anhela, es pregunta i exigeix, des del respecte i el ple exercici dels seus drets".

"El Congrés s'ha de semblar més a la societat que representa. Apropar-lo a la ciutadania és obrir les seves portes, és permetre que al Parlament es parli en les diferents llengües del nostre territori, és fer justícia i visibilitzar el paper important de les dones en la nostra història. I és, sobretot, treballar per garantir prosperitat i una vida digna a totes i a tots, fent política útil, política de debò", ha dit.

Segons ha remarcat, el Parlament està per "escoltar les demandes" de la ciutadania "i escometre-les": "Aquesta casa parlamentària està per exercir el diàleg en honor de millorar la vida de totes les persones", ha subratllat, alhora que ha posat en valor el treball dels parlamentaris i del personal del Congrés per treure endavant 20 lleis aquest primer any, inclosa la llei per als malalts d'ELA.

VIOLÈNCIA MASCLISTA, DRET A L'HABITATGE I CANVI CLIMÀTIC

Així mateix, ha mostrat el seu desig que es pugui aconseguir també la renovació del pacte d'Estat contra la violència de gènere. De fet, ha assenyalat l'erradicació de la violència masclista com un dels reptes immediats. "Ens urgeix, a tots i a totes, arribar a un gran acord de país per transformar aquesta societat on s'agredeix, es viola i s'assassina les dones, fins i tot davant dels seus propis fills", ha dit.

I ha posat més deures als parlamentaris perquè "urgeix lluitar contra la pobresa i contra la profunda desigualtat econòmica"; "blindar" cada pilar de l'estat del benestar", garantir el dret a un habitatge digne "perquè és un clam de la ciutadania", "combatre la desinformació perquè erosiona els sistemes democràtics", erradicar la violència masclista, lluitar "sense fissures" contra el canvi climàtic apartant "els discursos negacionistes" i "actualitzar i revigoritzar els valors en què es va assentar: la igualtat, la justícia, la pau i la llibertat".

MÉS IMPORTANT COMPLIR-LA QUE REFORMAR-LA

Armengol ha destacat la Carta Magna com "el millor exemple d'èxit col·lectiu" d'Espanya, un "marc excepcional" del qual sentir orgull. "La nostra Constitució és duradora, sòlida i va portar amb si la transformació mes important del nostre país", ha dit.

En la seva opinió, tothom té clar que "és més important complir la Constitució que reformar-la" però ha ressaltat que la reforma de l'article 49 per desterrar el terme "disminuïts" és l'exemple que "el consens el possible" i la llei de lleis "no és inamovible", sinó que "la seva solidesa li permet adaptar-se a la realitat actual sense perdre el valor".

"Resulta gratificant comprovar que és possible --encara que difícil-- modificar punts a través de grans consensos sense que es trenquin les nostres normes imprescindibles de convivència", s'ha congratulat.

UNITAT PER A LA RECONSTRUCCIÓ

També ha tingut un record para als afectats per la dana de fa 38 dies i ha cridat a la unitat per a la reconstrucció, en l'enrobustiment dels serveis públics "garantia de protecció i seguretat".

"Perquè l'Estat som tots i totes: és la guàrdia civil, és la metgessa, és el bomber i és el professor que demana solucions per reobrir els col·legis en condicions dignes; units i unides, en fi, en el sentiment d'orgull per aquest poble resistent i solidari que no només ha salvat vides quan l'aigua ho estava arrasant tot, sinó que s'ha bolcat a ajudar, generós, en la desolació després de la tempesta".

Per aquesta societat i aquest "poble" és, ha ressaltat, pel qual es treballa el Congrés diàriament per "ampliar dret, garantir un estat de benestar i procurar un futur digne". "Aquesta societat necessita que estiguem a l'altura", ha afirmat.

I ha cridat a mirar-se al mirall dels artífexs de la Transició i la Constitució. "Estar a l'altura de les circumstàncies en aquell moment va significar posar-se d'acord. Establir un consens que anteposés el bé comú a qualsevol tipus d'interès partidista o ideològic. Arribar a un pacte que definís un nou marc de convivència integrador, per sobre de les amenaces i de les pressions immobilistes", ha resumit.