Armengol no aclareix qui va recomanar l'empresa de Koldo, però nega corrupció i recalca al PP que "no tot s'hi val"

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, ha afirmat aquest dimarts que, quan presidia el Govern balear, no va rebre "ordres" ni "pressions" de la trama Koldo per comprar mascaretes ni per no reclamar la devolució de part del material, tot i que no ha aclarit qui del Ministeri de Foment els va aconsellar contractar aquesta empresa.

En tot cas, ha defensat la seva gestió i el bon nom deplorant tota corrupció, i ha avisat al PP que "no tot s'hi val en política" i que ha d'explicar què ha passat amb aquesta reclamació que el seu Govern va formalitzar el juliol del 2023.

En una compareixença a la cambra baixa, Armengol ha assenyalat que en aquests primers mesos de pandèmia el seu govern rebia molts noms d'empreses de diferents persones recomanant amb qui contractar i que tot això s'enviava als tècnics del Servei Balear de Salut perquè revisessin preus i materials i decidissin si contractaven o no.

Segons ha explicat, un dels motius pels quals va entrar en política va ser per lluitar contra la corrupció, que és una cosa que la "repugna" i que detesta "profundament". "Per això, no deixaré que m'embrutin el nom i no deixaré que barregin el meu nom i la meva gestió a res que s'assembli a la corrupció", ha emfatitzat, i ha rebutjat les peticions de dimissió del PP.