Armengol lamenta la mort de la socialista Maria Badia: "Una amant de les nostres Illes i ferma defensora del català"

PALMA 29 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha lamentat la mort de la filòloga i exdiputada socialista al Parlament Europeu Maria Badia i Cutchet.
Armengol, en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X, l'ha recordat com una una "amant de les nostres Illes i ferma defensora de la cultura i llengua catalanes com a eines vehiculars del projecte europeu que va contribuir a millorar aquest món que avui tremola".
"Que la terra et sigui lleu i que la teva memòria ens il·lumini per seguir lluitant pels nostres drets i llibertats", ha afegit la també secretària general del PSIB.