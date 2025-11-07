Armengol, Illa i Morant abordaran a Palma reptes comuns en matèria d'habitatge, llengua i canvi climàtic

PALMA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Representants del PSIB, el PSC i el PSPV es reuniran la setmana vinent a Palma en una jornada de treball sobre reptes comuns als tres territoris com l'habitatge, la llengua, la cultura i el canvi climàtic i que comptarà amb la participació, divendres, dels seus respectius líders, Francina Armengol, Salvador Illa i Diana Morant.
En concret, la presència dels dirigents socialistes s'espera divendres de la setmana vinent a les 17.00 hores en un acte a la seu de l'ONCE a la capital balear.
Prèviament, s'haurà celebrat al Parlament una jornada interparlamentària amb diputats i diputades socialistes de tots tres territoris, per treballar i acordar un document conjunt amb propostes i solucions compartides entre les tres comunitats autònomes.
Aquesta trobada entre els grups parlamentaris socialistes començarà dijous, amb una benvinguda a càrrec de la sots-secretària general del PSIB, Rosario Sánchez.
A més a més, els tres dirigents socialistes mantindran una trobada amb representants de la societat civil de diferents sectors, amb l'objectiu d'intercanviar posicions sobre la realitat actual de les Illes, Catalunya i la Comunitat Valenciana, conèixer de primera mà les seves visions i abordar possibles vies de col·laboració.
Pel secretari d'Organització i Acció Electoral del PSIB, Cosme Bonet, es tracta d'un fòrum extraordinari per debatre i posar en comú qüestions amb solucions comunes per a territoris que "tenen molt en comú".