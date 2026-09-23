Armengol expulsa de l'hemicicle una diputada del PP per ensenyar un pot de gas pebre

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha expulsat aquest dimecres de l'hemicicle la portaveu del PP en la Comissió d'Interior, Ana Belén Vázquez, per exhibir un pot de gas pebre en considerar-lo "una arma" segons la legislació vigent.
Vázquez ha ensenyat el pot durant la seva rèplica al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, quan li recriminava que els ciutadans de Ceuta han hagut de recórrer a aquests instruments per defensar-se des de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol.
Després de la picabaralla amb el ministre, Armengol ha cridat a l'ordre la diputada al·ludint a l'article 101 del Reglament del Congrés que impedeix exhibir armes en seu parlamentària i ha argumentat que és considerat així segons el Registre d'Armes.
"Li prego que surti de l'hemicicle i dipositi el que ha ensenyat perquè això no es pot portar a la casa de la sobirania del poble i a la casa de la democràcia. El que no deixaríem fer a qualsevol en aquesta casa no ho pot fer un diputat", ha indicat Armengol.
CRITS DE "FORA, FORA"
L'ordre ha estat rebuda amb crits de "fora, fora" des dels escons populars mentre Vázquez s'adreçava a Armengol intentant que li donés la paraula, però la presidenta s'hi ha negat. És més, l'ha cridat a l'ordre per segona vegada i l'ha avisat que, a la tercera l'hauria d'expulsar del ple i aplicar-li l'article 106.
Després d'aquest advertiment Vázquez encara s'ha estat una estona al seu escó, però després ha sortit del Saló de Plens mentre rebia el suport dels seus companys amb cops a l'espatlla i aplaudiments.