Armengol dóna via lliure a l'ús de les llengües cooficials en el Ple del Congrés des de ja mateix

Demana als diputats que evitin "tensions estèrils" i es compromet a "treballar sense descans" per acabar amb la violència masclista



MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

La nova presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, s'ha estrenat aquest dijous al càrrec anunciant que permetrà l'ús del català, el gallec i el basc en la Cambra baixa, una de les condicions que havien posat per recolzar la seva elecció formacions independentistes com ERC i Junts.

Les seves primeres paraules com a tercera autoritat de l'Estat ja havien estat per donar les gràcies a les seves senyories utilitzant aquestes tres llengües cooficials i, després de la cerimònia d'acatament de la Constitució, ha explicitat clarament el seu compromís amb l'anunci que permetrà el seu ús des de la mateixa sessió constitutiva.

"Des del respecte caben i es poden defensar totes les idees, acceptar sense objeccions la pluralitat de pensaments i identitats que conviuen al nostre país ens enriqueix", ha defensat per subratllar a continuació que la Càmera està "obligada" a "reflectir aquesta pluralitat" per "apropar-se molt més a l'Espanya real", que és "diversa" i "està plena de colors i carregada de matisos".

"Per avançar en aquest camí, vull manifestar el meu compromís amb el castellà, el català, el basc i el gallec, i la riquesa lingüística que suposen", ha asseverat abans d'animar a totes les seves senyories a "defensar la democràcia parlamentària" i a "preservar i respectar la diversitat" que conviu al país i que les urnes "han portat" fins a la Cambra baixa.

LA "NORMALITAT" DE "ASSUMIR ELS RESULTATS"

Armengol ha cridat a defensar els valors democràtics i ha destacat que, "malgrat tot", la XV Legislatura ha tirat a caminar "en la més absoluta normalitat". "La normalitat d'acatar les normes, que donen la serenitat necessària a la ciutadania que les nostres institucions democràtiques funcionen. La normalitat d'assumir els resultats i, amb la constitució d'aquesta Càmera, reconèixer-nos entre tots com a iguals, representants de la voluntat popular", ha dit.

A més, ha tirat d'una cita del també mallorquí i socialista Félix Pons, que va presidir el Congrés durant deu anys, per animar a les seves senyories a "aconseguir la màxima proximitat de les institucions als ciutadans" i al fet que aquests vegin la política com "l'eina més potent per transformar la societat" i "millorar les seves vides".

"Es tracta d'evitar traslladar tensions gratuïtes i enfrontaments estèrils que solament contribueixen a dividir. I, en el seu lloc, contribuir al progrés de la nostra societat a partir del debat i de l'acord. Es tracta de sumar. De practicar el diàleg. De hablar, falar, hitz egin, de parlar. I de fer-ho per avançar. Perquè Espanya sempre avança quan es reconeix en la seva pluralitat i diversitat", ha asseverat Armengol.

ABANDONAR PORS I DIVISIONS

Al seu judici, ara es dóna l'oportunitat de "demostrar que la pluralitat del nostre país és la nostra gran riquesa" i per a això cal "abandonar les pors, fugir de les divisions, escapar de

posicions uniformes que ens empobreixen, i assumir que aquesta és l'Espanya real i que és millor i que és des del debat i el diàleg des d'on tota aquesta riquesa brilla".

En aquest context, ha demanat respectar sempre "les idees de l'altre, sense odi, sense insults". "Els convido a construir, entre tots, els espais perquè aquesta Espanya real es vegi representada en aquesta càmera. Que aquesta Espanya real es conegui i es reconegui millor des de l'escolta i el diàleg. Que els pobles s'entenguin. I que la diversitat, les races, les identitats no siguin barreres", ha agregat.

Armengol ha arrencat el seu discurs mostrant la seva solidaritat amb els afectats per l'incendi de Tenerife, alertant que "les democràcies estan patint l'erosió de forces que volen acabar amb elles des de dins", demanant mesures davant la "emergència climàtica" i conjurant-se contra la violència masclista.

"La pitjor xacra de la nostra democràcia és que les dones som maltractades i assassinades pel simple fet de ser dones", ha dit, recordant la "insuportable xifra" de 35 assassinades en el que va d'any i fixant-se com a "primer compromís" com a presidenta del Congrés "treballar sense descans" per acabar amb la violència contra les dones.