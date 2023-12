Armengol diu que una democràcia "té perills" si la ciutadania sent que el poder judicial no és independent

MADRID, 1 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha sostingut aquest divendres que una democràcia "té perills" si la ciutadania sent que el poder judicial no és independent.

D'aquesta manera ha respost Armengol quan li han preguntat si la separació de poders s'està afeblint, després que l'oposició va acusar el Govern central de vulnerar la independència judicial, i també per la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar el nomenament de Magdalena Valerio com a presidenta del Consell d'Estat i el rebuig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a la continuïtat d'Álvaro García Ortiz com a fiscal general.

Segons el seu parer, per "consolidar" la democràcia espanyola i fer-la "més forta" cal que "la ciutadania se senti molt a prop de les seves institucions, també del poder judicial".

"I és molt important que la ciutadania valori això, perquè si no una democràcia, sense que la ciutadania senti que el poder judicial és independent, és una democràcia que té perills", ha argumentat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

Armengol ha apostat per treballar conjuntament entre tots els poders de l'Estat i totes les institucions, i ha assenyalat que cal defensar la legitimitat de les institucions. I per fer-ho "tothom s'ha de comportar des del lloc i els temes que li toquen".