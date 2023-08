Armengol defensa la desjudicialització i assegura "garantir la legalitat" a la Mesa del Congrés

Afirma que el Rei "ni moltíssim menys" ha tingut problema per proposar Feijóo com a candidat a la investidura

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha defensat resoldre els conflictes territorials fora de la judicialització i ha assegurat que a la Mesa de la Cambra Baixa la seva posició és la de "garantir la legalitat" d'allò que es debati.

"Tot el que es tramiti ha de fer-se d'acord amb la llei, des de la correcció normativa estricta", ha subratllat en referència a una possible Llei d'Amnistia a una entrevista d'aquest dimecres a 'El Periódico', recollida per Europa Press.

Ha sostingut que "Espanya s'ha decantat perquè no hagi una majoria absoluta", un resultat que emplaça als representants polítics a parlar i entendre's, en les seves paraules, des del respecte i el diàleg.

Armengol ha reivindicat el seu "compromís de que es puguin parlar totes les llengües cooficials al Congrés" i que ara toca veure com ho faran des d'un punt de vista tècnic, textualment, garantint els drets dels diputats que vulguin expressar-se en la seva llengua i de la resta perquè els puguin entendre.

Respecte a la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a candidat a la investidura per part del Rei Felip VI després de la seva ronda de contactes amb els partits, ha afirmat que el Cap de l'Estat "ni moltíssim menys" ha tingut problema a l'hora de recaptar la informació, encara que els independentistes d'ERC, Junts i Bildu no van assistir-hi.

"CONCÒRDIA", RUBIALES I UN PSOE FEDERAL

La presidenta del Congrés ha assenyalat que veient els plens de la càmera en les passades legislatures es va sentir "avergonyida de segons quines expressions, quins qualificatius i de les formes", un fet que abordarà tenint molta relació amb els grups parlamentaris per instaurar un clima de concòrdia, en les seves paraules.

Ha qualificat d'"absolutament inadmissible" l'actitud del president de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, davant el seu petó a la futbolista de la Selecció Espanyola Jenni Hermoso, i de, textualment, clarament insuficient la seva disculpa posterior.

També ha sostingut que dins del PSOE, el seu partit, "és una majoria aclaparadora la que pensa" que el federalisme és un camí adequat per a Espanya, en les seves paraules, i ho ha emmarcat en la negociació i en entendre la pluralitat dels territoris.