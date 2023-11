Armengol convoca el debat d'investidura de Sánchez per als dies 15 i 16 de novembre

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, ha convocat per dimecres i dijous, 15 i 16 de novembre, el debat d'investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que va ser designat candidat pel Rei a principis d'octubre.

Armengol ha assegurat que "en els últim dies" el candidat li va comunicar que ja havia fet "tota la ronda de negociacions amb els diferents grups polítics d'aquest Parlament" i que ja estava en condicions de sotmetre's al debat d'investidura.

Per tant, ha decidit convocar el debat per als dies 15 i 16 de novembre. La sessió començarà dijous a les 12 el migdia amb el discurs del candidat, que no tindrà límit de temps, i després d'una pausa per dinar el ple es reprendrà a la tarda amb la intervenció dels grups parlamentaris, de més gran a més petit, començant pel PP.

VOTACIÓ DE DIJOUS

La sessió plenària es tallarà dimecres a última hora de la tarda i l'endemà continuaran els grups parlamentaris que faltin per acabar amb el PSOE, que és qui presenta el candidat.

I dijous cap al migdia es calcula la votació, que serà pública i per nomenament, la qual cosa suposa que cada diputat es posarà dret a l'hemicicle quan sigui cridat i anunciarà el seu vot de viva veu: 'sí', 'no' o 'abstenció'.

A priori, Sánchez compta amb prou vots per ser investit president en primera votació, ja que el PSOE té signats els suports de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària, que sumen 179 diputats, per sobre de la majoria absoluta (176) que es requereix. Si res fallés, caldria celebrar una segona votació 48 hores després, dissabte. Si tampoc prosperés, caldria repetir eleccions el 14 de gener.

SI NO HI HA SORPRESES, SÁNCHEZ JURARÀ DIVENDRES

La presidenta del Congrés serà l'encarregada de desplaçar-se al palau de La Zarzuela per informar el cap de l'Estat i per organitzar l'acte de jurament del president investit, que s'espera per divendres.

El format és similar a la fallida investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va tenir lloc els dies 26 i 27 de setembre, però no obstant això la presidenta ha convocat dimarts la Junta de Portaveus per ordenar la sessió.